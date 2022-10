In biblioteca per parlare e imparare l'italiano

In biblioteca a Cassinetta per imparare a parlare italiano ma non sui libri, ma parlando e dialogando volontari madre lingua in modo libero e gratuito.

Imparare l'italiano in biblioteca

Il corso si tiene a Cassinetta di Lugagnano ogni mercoledì e sabato pomeriggio, dalle 17.30 alle 19. Il corso è gratuito e senza prenotazione. Basta presentarsi alla biblioteca comunale di Cassinetta di Lugagnano, nel palazzo del Comune, in piazza Negri. Il corso è rivolto agli adulti. Che non hanno magari tempo, con gli impegni del lavoro o della famiglia, per studiare la lingua italiana. L’obiettivo attraverso la conversazione, parlando e parlando assieme ai volontari madre lingua che si alternano negli incontri, è quello di migliorare la capacità di espressione in italiano di ogni partecipante.

Un'idea che viene da lontano

L’idea del corso di conversazione in italiano gratuito e libero, senza prenotazione ricalca quella che si svolge da anni in molte biblioteche di New York per facilitare l’apprendimento della lingua inglese ai tanti stranieri che arrivano nella grande Mela, italiani compresi.

Appuntamento dunque a Cassinetta di Lugagnano per tutti gli stranieri che vivono nell’abbiatense e nel magentino (sono stati invitati anche gli ucraini arrivati nell’area negli ultimi mesi) per questa bella iniziativa che pensa all’integrazione partendo dal basso, dalle persone e dalle loro esigenze. Per sentirsi un po’ più a casa e un po’ più cittadini.