In arrivo nuovi loculi e ossari nei cimiteri di Rho

In autunno sono in arrivo nuovi 68 loculi e 100 ossari al cimitero centrale di Rho e 16 loculi a quello di Terrazzano.

In arrivo nuovi loculi e ossari ai cimiteri di Rho

Al fine di far fronte alla domanda di loculi e ossari nei cimiteri del territorio, è stato necessario prevedere nuovi loculi e ossari all’interno del cimitero capoluogo e nel cimitero di Terrazzano, un intervento abbinato alla realizzazione di loculi a destinazione temporanea, già pronti all’ingresso del Cimitero capoluogo.

"I tanti progetti legati ai fondi PNRR e le modifiche al codice degli appalti hanno portato a posticipare la realizzazione di nuovi loculi al cimitero centrale di corso Europa – spiega Maria Rita Vergani – Abbiamo così deciso di realizzare anche dei loculi a uso temporaneo, prefabbricati, già visibili e che stanno per essere completati con il rivestimento in marmo".

Una spesa complessiva di 250 mila euro

Nella seduta del 26 marzo scorso, la giunta Orlandi, su proposta dell' Assessore ai Servizi cimiteriali Maria Rita Vergani, ha approvato la realizzazione di 68 loculi e 100 ossari al cimitero capoluogo di corso Europa e di 16 loculi al Cimitero di Terrazzano. La spesa complessiva è pari a 250.000 euro. Intanto sono già stati realizzati 16 loculi a destinazione temporanea al Cimitero capoluogo, per far fronte alle diverse criticità oltre all’attesa per la cremazione, evitando, in questo modo, di utilizzare la chiesetta del Cimitero centrale.