In arrivo nuovi agenti per la Polizia Locale

In arrivo nuovi agenti all’ufficio della Polizia Locale di Inveruno. Dall’ 1 ottobre entrerà in servizio una agente che arriva dal Comune di Cisliano in seguito alla procedura di mobilità, aperta dal Comune di Inveruno e andata a buon fine.

In arrivo nuovi agenti in comando

E’ inoltre partito anche il concorso pubblico per la selezione di altri vigili, concorso che si chiuderà con le ultime prove previste entro la fine di settembre. Sarà stilata una graduatoria e il Comune procederà poi all’assunzione di un nuovo agente.

«In un momento così difficile per l’assunzione di personale negli enti pubblici, siamo soddisfatti che si riesca a ricomporre l’organico dell’ufficio di Polizia Locale – ha commentato il sindaco Sara Bettinelli – Grazie alla procedura di mobilità e a quella concorsuale avremo presto sei agenti in forze, compresa la figura del comandante, che potranno garantire tutti i servizi di cui la nostra comunità necessita».

Il comandante Marco Trani si augura che l’assunzione del sesto agente avvenga entro novembre così da avere l’ufficio al completo per affrontare in maniera organica tutti i servizi e gli eventi dell’autunno, in particolare l’Antica Fiera di San Martino che tornerà nella sua classica formula di tre giorni e richiamerà moltissimi visitatori. L’ufficio di Polizia Locale lavora sotto-organico da parecchio tempo, non si contavano sei agenti dal marzo 2021 quando morì tragicamente Marco Selmo. L’amato vigile inverunese quella mattina stava raggiungendo l’ufficio di Polizia Locale a bordo della sua moto quando si scontrò con un’auto perdendo la vita. Il suo ricordo non è venuto mai meno, sia fra il personale del municipio che nei cittadini.