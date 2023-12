In arrivo le nuove telecamere per la lettura targhe

Saranno installate all'ingresso della città di Vanzago le telecamere di ultima generazione in grado di leggere le targhe delle automobili e segnalare eventuali anomalie.

In arrivo le telecamere con lettura targhe

Nell’ambito delle iniziative di potenziamento delle infrastrutture per incrementare la sicurezza del Comune di Vanzago, all’interno dell’intervento di riqualificazione di tutta la rete di illuminazione pubblica, è stato previsto il sistema di lettura targhe associato alle telecamere presenti ai varchi di accesso sul territorio.

Sulle strade di accesso a Vanzago è prevista una telecamera di ultima generazione che riprende ogni veicolo in ingresso sul territorio. Le immagini vengono inviate con dei ripetitori fino alle antenne localizzate sulle nuove torri faro installate da Città Metropolitana sul territorio di Vanzago e da lì con la nuova fibra ottica fino in municipio. All’interno del Comando della Polizia Locale è presente il programma che in tempo reale è in grado di riconoscere non solo la targa del veicolo, ma anche marca, modello, tipo, colore, e classe ambientale del veicolo inquadrato.

Un database per segnalazioni e black list

Il sistema è collegato anche al database ministeriale che raccoglie i dati relativi alla copertura assicurativa e allo stato di revisione dei veicoli, pertanto è in grado di segnalare eventuali situazioni di irregolarità rispetto alle regole di circolazione stradale. Il nuovo sistema di lettura targhe, quindi, è un ottimo ausilio per incrementare il livello di sicurezza in tema di circolazione stradale, ma c’è di più.

Il sistema è inoltre capace di riconoscere i veicoli inseriti nelle cosiddette “black list”, ad esempio i veicoli rubati o quelli segnalati dalle forze dell’ordine, così da attivare immediatamente i controlli. Inoltre tramite le funzioni di ricerca e di controllo, si possono effettuare una serie di analisi che sono utili per contrastare la criminalità e la repressione dei reati.

Insomma, un consistente passo avanti nel controllo del territorio e l’incremento della sicurezza.

Ad oggi sono attivi 5 dei 10 varchi previsti dagli interventi. I restanti sono in corso di installazione ed in attesa del completamento delle procedure di fornitura dell’energia elettrica da parte di Enel Energia.