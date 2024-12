In arrivo in città la 18esima farmacia: lo impone la legge

A Legnano aprirà la 18esima farmacia: è già partito l’iter per rivedere la pianificazione territoriale delle zone.

A Legnano aprirà la 18esima farmacia: lo impone la legge

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Città futura Lorena Fedeli, ha avviato l’iter per l’istituzione di una nuova farmacia in città, la 18esima. L’atto risponde a un obbligo di legge, della Regione Lombardia, che stabilisce in 1:3.300 il rapporto tra le autorizzazioni per le farmacie e il numero di abitanti. Con una popolazione che, l’1 gennaio 2024, ha raggiunto i 60.443 residenti, per Legnano è quindi scattato l’obbligo di rivedere il numero delle farmacie istituendo una nuova sede.

Ancora non è stato deciso se sarà comunale o privata

A seguito dell’atto di Giunta sarà avviata la revisione delle zone farmaceutiche finalizzata a individuare l’area in cui troverà spazio la 18esima sede e, alla luce di questo lavoro, l’Amministrazione comunale valuterà l’opportunità di esercitare la prelazione, creando così una farmacia comunale, oppure mettere a bando l’autorizzazione lasciandola al concorso tra operatori privati.