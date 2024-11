L’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerro Maggiore, per il periodo più speciale dell'anno, propone una nuova edizione de La Via del Natale.

In arrivo il primo appuntamento con l'edizione 2024 della "Via del Natale"

Concerti, iniziative per i più piccoli, l’Ufficio postale di Babbo Natale nel Cortile di Ingresso del Municipio, poi lo scambio di auguri in occasione delle messe natalizie a Cantalupo, per arrivare sino alla Befana ed oltre.

Il primo appuntamento della rassegna è previsto per giovedì 5 dicembre 2024 (ore 21 presso l'Auditorium Comunale di via Boccaccio, 2) con lo spettacolo “Butterfly” di Teatro Blu, a cura di GB Giappone, proposto in occasione del centenario dalla morte di Giacomo Puccini.

La partecipazione agli eventi è gratuita.

Il programma completo de La via del Natale è consultabile nella locandina allegata o sul sito istituzionale Comune di Cerro Maggiore