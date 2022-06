In arrivo il Morimondo Festum 2022

Ritorna il Morimondo Festum, dal 7 al 9 luglio 2022, all’interno dell’antico Borgo di Morimondo, uno dei borghi più belli d’Italia.

Morimondo festum, il festival dei commercianti

Tra i protagonisti dell’evento, che si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 luglio ci saranno i ristoratori che contribuiranno ognuno con un punto street food per le vie del Borgo. Sparsi per il paese ci saranno sei birrifici artigianali di alto livello selezionati da Paneliquido. I commercianti del luogo apriranno le loro storiche botteghe al pubblico e tutti i ristoratori contribuiranno all’evento con dei punti “street food”. Aree bimbi, aree relax, musicisti di strada renderanno ancora più magico questo festival.

Birra e cibo nell'incantevole borgo

Nella classifica “Il Borgo dei Borghi” Morimondo figura tra i primi posti grazie alla sua incantevole bellezza. Sorto nell’800 ai piedi di una meravigliosa abbazia, il paesino di circa mille anime ospiterà dall’8 al 10 Luglio alcuni grandi mastri birrai italiani, che abbevereranno migliaia di assetatissimi pellegrini del luppolo. Non mancherà il buon cibo: tutti i ristoranti tipici del borgo saranno operativi anche con punti cibo esterni, insieme ad una ristrettissima selezione street food.

Quest’anno non sarà più necessario acquistare il bicchiere dell’evento, si va direttamente dagli stand dei birrifici per acquistare la birra. Anche per il cibo ognuno potrà acquistare ciò che desidera recandosi direttamente dal punto street food che desidera.

Ingresso Gratuito

Evento Plastic Free (Paneliquido utilizza solamente bicchieri e stoviglie biodegradabili)

𝐎𝐑𝐀𝐑𝐈

• Venerdì 18.00 – 2.00

• Sabato 12.00 – 2.00

• Domenica 12.00 – 00.00

𝐈𝐍𝐅𝐎 info@paneliquido.it