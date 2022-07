In arrivo centinaia di libri grazie ai fondi ministeriali

Anche quest'anno il Comune di Bareggio è rientrato tra i beneficiari dei fondi ministeriali per l’acquisto di nuovi libri per la biblioteca.

L’Amministrazione comunale si è aggiudicata un contributo di 8732,17 euro da spendere nelle librerie del territorio entro il 30 novembre 2022.

“Siamo molto contenti di ricevere questa somma – ha commentato l’assessore alla Cultura Anna Lisa De Salvo – che da un lato ci permette di ampliare ulteriormente il patrimonio librario della nostra biblioteca e dall’altro ci dà modo di sostenere le attività del territorio. Il decreto ministeriale, infatti, impone che i libri siano acquistati in almeno tre librerie del territorio (è possibile fare acquisti online solo per il 30%). Ora ci confronteremo con Fondazione per Leggere e terremo presente alcune necessità emerse negli ultimi mesi per definire l’elenco dei libri da comprare”.