In arrivo a Ossona due colonnine di ricarica per i veicoli elettrici

Ossona avrà presto due nuove colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, grazie a un accordo stipulato tra il Comune e Asm, l’Azienda speciale multiservizi partecipata da 11 Comuni di Magentino e Castanese.

Le postazioni

Le colonnine saranno posizionate in via Toscana, in corrispondenza del parcheggio all’altezza del civico 18, e in via Vivaldi, nella zona industriale di Asmonte. I due apparecchi sono in grado di erogare un livello di potenza fino a un massimo di 44 kw, garantendo una ricarica veloce ed efficiente dei mezzi elettrici. L’utilizzo della gestione dinamica del carico assicura il massimo livello di sicurezza per gli utenti.

L'accordo col Comune

Asm, che si assume tutti i costi di installazione e gestione delle colonnine, si è impegnata a fornire energia di provenienza certificata da fonti rinnovabili. Ai residenti di Ossona sarà applicato uno sconto del 10% sulle tariffe vigenti. L’accordo dà concretezza all’impegno dell’Amministrazione comunale di Ossona e di Asm sul fronte della transizione energetica e della mobilità sostenibile: estendere la rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici contribuisce infatti all’abbattimento delle emissioni inquinanti nocive, salvaguardando l’ambiente e la salute dei cittadini.

La sfida green

«Siamo soddisfatti di aver stipulato questo accordo con Asm, la nostra società in house - commenta il sindaco Giovanni Venegoni - La tutela dell’ambiente passa attraverso la consapevolezza di vivere in un territorio che deve essere preservato e valorizzato. La nostra comunità deve guardare al futuro ed essere pronta ad affrontare le sfide della modernità, come quella di rendere il territorio più verde e smart, in linea con le direttive europee che prevedono la progressiva riduzione delle emissioni di gas serra».

Il presidente di Asm

Ha espresso grande soddisfazione anche il presidente e amministratore delegato di Asm, Andrea Zanardi: «Sono molto soddisfatto di questa iniziativa - ha spiegato - Asm è certamente un contenitore di partecipazioni al centro di tante operazioni, negli ultimi anni, ma vuole essere anche una energy company attiva sul territorio per i propri soci: le colonnine di ricarica rientrano in questa visione».