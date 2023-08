Una città che strizza l’occhio sempre più al green, garantendo la messa a disposizione di maggiori servizi in favore della mobilità elettrica. Arriveranno nei prossimi mesi a Corbetta 10 nuove colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici e il tutto nuovamente a costo zero per il Comune.

In arrivo 10 colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici

Sul territorio cittadino verranno installate da Enel dieci nuove postazioni entro giugno 2024, attraverso dei fondi del Pnrr. A dare l’annuncio è stato il sindaco Marco Ballarini che ha spiegato:

«Enel ha partecipato e vinto questo bando per fondi Pnrr ed ha contattato alcuni Comuni, tra cui il nostro, per capire se fossimo interessati ad ottenere nuove colonnine per la ricarica dei mezzi - spiega il primo cittadino - Vista la possibilità e visto che sarebbe stato completamente a costo zero per il nostro Comune abbiamo subito aderito».

Al momento non è ancora dato sapersi quando partiranno i lavori per il posizionamento delle nuove infrastrutture, come anche per quanto concerne l’ubicazione delle postazioni. Saranno infatti entrambi degli argomenti che l’Amministrazione vedrà direttamente con la società nel corso dei prossimi mesi.

Il programma

«Enel ci ha presentato un progetto preliminare che noi abbiamo visionato e valutato positivamente - prosegue Ballarni - Sono state individuate già alcune aree papabili per il posizionamento di queste nuove postazioni, però non c’è ancora nulla di definitivo, per quello bisognerà infatti attendere la presentazione del progetto definitivo-esecutivo. Approvato quello daremo tutte le indicazioni per la cittadinanza e avremo anche indicazioni più chiare rispetto alle tempistiche per la realizzazione di queste colonnine. Al momento l’unica tempistica sicura, per regolamento del Pnrr è quella di giugno 2024, entro quella data le postazioni dovranno essere funzionanti».

A proposito di colonnine funzionanti, il primo cittadino ha parlato delle altre postazioni appartenenti ad un altro progetto, queste invece in fase di ultimazione da parte di Enel X. Oltre alle 10 in arrivo con i fondi Pnrr infatti, la società infatti ne sta già installando altre tre, con i lavori che sono iniziati nel corso dei mesi passati ma che hanno subito però una battuta d’arresto.