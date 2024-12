In 150 alla tombolata del Lions club host che strizza l'occhio ai giovani

Si è svolta il 13 dicembre la tradizionale tombola di Santa Lucia organizzata dal Lions club Parabiago Host, che ha visto la partecipazione di più di 150 amici che hanno testimoniato con la loro presenza la volontà di contribuire alla realizzazione e del service che il presidente pro tempore Marco Molteni ha lanciato per l'annata 2024-2025.

L'iniziativa ha visto il coinvolgimento dei commercianti

Nel corso della serata sono stati distribuiti attraverso le estrazioni moltissimi premi donati da molti esercizi ed aziende della zona, nonché da un numero elevato di soci del club. Il primo premio (un orologio Gucci) anche quest'anno è stato offerto dalla Gioielleria Sisti & Palmieri di Parabiago. L'impegno dei soci del Club è proseguito domenica 15 dicembre con la consegna presso la casa-famiglia di un primo progetto del service dedicato alla cooperativa sociale Cofol di Parabiago consistente in cinque biciclette che verranno utilizzate per rendere possibili brevi escursioni dei ragazzi in ambito territoriale per scuola e lavoro. Con questa consegna è iniziato il percorso tracciato dal presidente Marco Molteni che insieme con tutti soci del club proseguirà con la realizzazione di altri progetti, tra cui l'allestimento di una zona studio multifunzionale e un campo gioco per il basket ed il minibasket. Il Lions Club Parabiago Host durante l'anno 2024-2025 continuerà a sostenere il Fondo Prossimità Famiglia con donazioni frutto della raccolta fondi che proseguirà con i prossimi eventi già in programma. Il Club ha già contribuito, con un'importante donazione, all'ultima alluvione in Emilia Romagna.

Nel weekend si è concluso il Concerto di Natale nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso

Nel fine settimana si è concluso con il Concerto di Natale nella Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso, dove, alle 21, si sono esibiti in modo entusiasmante il coro Musicumozart, la sua orchestra e il Maestro Carlo Roman. Al termine il personale della Protezione Civile di Parabiago ha preparato e distribuito a tutti i partecipanti, panettone e cioccolata calda. Il concerto si è potuto realizzare anche grazie al determinante contributo delle società CO-BIT e COGETI e grazie anche a don Maurilio Frigerio, prevosto di Parabiago, sempre disponibile a promuovere le iniziative dei Lions Club nella bellissima chiesa parrocchiale.

La storia del Lions club Parabiago host

Il Lions club Parabiago host è stato fondato nel 1986 e da tanti anni è al servizio della comunità con un lavoro costante e con lo scopo di dare supporto alle persone bisognose e in difficoltà. Essere Lions e perseguirne gli scopi è un grande orgoglio per tutti i soci. Diventare socio è semplice, chiamando il numero 340 6389583 (Giorgio) per avere il modulo di richiesta.