In 150 al Raduno provinciale dei Bersaglieri

Bersaglieri intitolata ad Alberto Riva Villasanta di La sezione deiintitolata ad Alberto Riva Villasanta di Parabiago ha festeggiato ieri, domenica 17 settembre, il suo novantesimo anno di fondazione.

Il programma dell'iniziativa: presenti i bersaglieri e la fanfara di Lonate Pozzolo

Il raduno, che ha visto riunirsi tutti i bersaglieri che gravitano attorno alla provincia di Milano, ha preso avvio domenica, alle 9.30, nel piazzale del Comune. Dopodiché hanno preso avvio due momenti che hanno strappato applausi: l’Alzabandiera e il discorso delle autorità. Alle 10.15 è partito il corteo per le vie cittadine, con la deposizione di un omaggio floreale al Monumento del Milite ignoto nel parco Crivelli. Alle 11 c’è stata la sfilata verso piazza Maggiolini, accompagnata dall’intrattenimento musicale della Fanfara dei bersaglieri Tramonti-Crosta di Lonate Pozzolo. Grande partecipazione anche alla parte religiosa, con la Santa Messa che è stata celebrata nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso. L’iniziativa è quindi culminata all’oratorio maschile di via De Amicis. Qui si è svolto il pranzo in compagnia dei protagonisti della mattinata.

Il senso della manifestazione

«Aveva 18 anni Alberto Riva quando è deceduto durante i combattimenti della Prima Guerra Mondiale. A lui è dedicata la nostra sezione, che fa parte a sua volta di quella provinciale dei Bersaglieri , di cui si celebreranno domenica i 90 anni di attività», così il presidente Natalino Melloni aveva inquadrato il senso dell’evento che ha ospitato, tra gli altri, il generale di Corpo d’armata Benito Pochesci.

Il bilancio dell'evento

E’ stato proprio lo stesso Melloni ad individuare i punti di forza della manifestazione:

«Abbiamo la sensazione di aver lavorato bene in vista di questo novantesimo raduno. E’ stata un’occasione per ritrovarsi, a cui hanno aderito circa 150 tra Bersaglieri e simpatizzanti, oltre alla presenza delle autorità locali. Tutti ingredienti che hanno portato alla celebrazione di una grande festa. Crediamo abbiamo fatto registrare un’ottima partecipazione, adesione, testimoniata anche dal fatto che alcuni dei presenti ci hanno proposto di fare il bis, sempre a Parabiago , il prossimo anno».