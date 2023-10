Imprenditore "adotta" la rotonda del gelso

Siglato l’accordo tra il Comune di Arconate e l’imprenditore arconatese Roberto Zanzottera per la cura e la manutenzione dello spazio verde della rotonda del gelso all’incrocio tra via Varese e viale del Lavoro.

Rotonda del gelso: a curare il verde sarà Zanzottera

La convenzione, che fa parte della campagna "Adotta il verde cittadino" finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi comunali, prevede la gestione dell’aiuola della rotatoria: sarà Zanzottera, titolare dell'azienda RZ Serramenti (fondata nel 1991 a Busto Garolfo per poi espandersi successivamente ad Arconate), a farsene carico per i prossimi cinque anni.

"Se ognuno fa la sua parte, vivremmo tutti meglio"

E' lui stesso a spiegare:

"La scelta di investire in Arconate nasce dalla volontà di portare azioni concrete per la salvaguardia del paese. Se ognuno fa la sua piccola parte, presumo che potremmo vivere tutti meglio, dedicando tempo a noi stessi. Gli uomini nel corso del tempo hanno devastato la terra, da qui la volontà di fare piccole azioni quotidiane per custodire l’ambiente".

"Grazie per questo bel gesto di generosità e attenzione"

L'Amministrazione comunale dichiara:

"Ringraziamo Roberto Zanzottera, imprenditore serio e lungimirante, per questo bel gesto di generosità e attenzione al paese con il quale ha dimostrato che ognuno, se vuole, può fare la propria parte per migliorare la comunità in cui vive. Senza grossi proclami, ma tramite azioni concrete che fanno la differenza".