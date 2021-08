"Impossibile controllare il green pass a tutti": il Comune annulla la fiera

Impossibile far rispettare il decreto che prevede il green pass a partire dal 6 agosto. L’Amministrazione comunale di Magenta, con rammarico, si è vista costretta ad annullare la fiera di San Rocco prevista per il 16 agosto. La decisione è stata comunicata ufficialmente mercoledì sera.

Il Comune annulla la fiera di San Rocco

«L’unica soluzione sarebbe una modifica del decreto in modo tale da esentare gli eventi fieristici all’aperto e le sagre dal controllo della certificazione verde, ma questo spetta soltanto al Governo centrale ed è pressoché impossibile che avvenga prima del 16 agosto. Siamo rammaricati perché comprendiamo le difficoltà in cui versano gli operatori fieristici ormai da più di un anno e per tutti i magentini, e non solo, che aspettano la fiera di San Rocco come una tradizionale e storica giornata di festa, alla quale abbiamo già dovuto rinunciare lo scorso anno», ha dichiarato il sindaco Chiara Calati.

Impossibile controllare il green pass a tutti

Svolgere le attività di controllo comporterebbe, infatti, la necessità di un numero elevato di personale di Polizia Locale, che sarebbe comunque distolto dalle attività di controllo all’interno della stessa area fieristica e dal consueto presidio del territorio.

Inoltre, i tempi di attesa per le operazioni di verifica dei documenti sarebbero inevitabilmente molto lunghi, con conseguente creazione di inevitabili, pericolose e inopportune situazioni di assembramento nelle fasi di controllo della documentazione richiesta.