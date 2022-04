Impegno, sudore e tantissima preparazione: ecco il Wrestling

Grande successo per la manifestazione organizzata in via Papa Giovanni XXIII dalla Milan Wrestling Federation

Esibizione di Wrestling

Il wrestling è arrivato sul piccolo schermo ventina fa. Siamo abituati a pensare a questa disciplina come a uno spettacolo duro, violento e volgare. Ma dietro all’apparenza – che nel wrestling è un termine fondamentale – si nasconde un vero e proprio sport fatto di impegno, sudore e tanta, tantissima preparazione. Ne è un esempio l’evento andato in scena nel Centro Sportivo di via Papa Giovanni XXIII sabato.

Corsi aperti a tutti nel comune di Pero

«MWF Effetto Domino», questo il nome della manifestazione organizzata dalla Milan Wrestling Federation, attiva sul territorio da più di tre anni, che ha visto andare in scena ben cinque incontri differenti. Forte di un team di wrestler e di allenatori con esperienza internazionale, la società svolge settimanalmente dei corsi aperti a tutti gli interessati proprio nella città di Pero, oltre che delle vere e proprie esibizioni come l’ultima andata in scena.

Tutto quello che va in scena è studiato nei minimi dettagli

L’obiettivo della Milan Wrestling Federation è quello di intrattenere lo spettatore: ciò che va in scena sul ring è infatti predeterminato ai fini della narrazione. Ciononostante, gli atleti si sottopongono comunque ad allenamenti estremamente impegnativi dal punto di vista fisico. Sebbene questa disciplina sia ancora connotata – erroneamente - dall’etichetta di sport violento, è bene sapere che tutto ciò che va in scena è infatti studiato nei minimi dettagli. I colpi sul ring non sono mai davvero violenti. E quando colpiscono davvero l’avversario, sono comunque ampiamente preparati e previsti, solamente ai fini dell’intrattenimento.

Far divertire il pubblico tra le corde del ring

L’obiettivo dichiarato della Milan Wrestling Federation è infatti quello di “far evadere il pubblico dalla realtà anche solo per un secondo, e farlo divertire nel vedere come una storia riesca a venir raccontata tra le corde del ring”