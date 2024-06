Nei giorni scorsi, il sindaco di Rho Andrea Orlandi, accompagnato dal Vicesindaco Maria Rita Vergani, dagli assessori competenti e dai tecnici, ha visitato diversi cantieri avviati nei mesi scorsi fra cui la pista ciclabile di Ospiate e gli immobili di via Rosselli.

Immobili di via Rosselli e ciclopedonale di Ospiate: opere verso la conclusione

Per quanto riguarda la zona di Mazzo, la visita si è concentrata sulla riqualificazione degli immobili di via Rosselli, di proprietà comunale, e sulla pista ciclabile di via Ospiate.

In via Rosselli 8 la posa del nuovo cappotto esterno è in via di ultimazione. In via Rosselli 4 il 70% del cappotto è ultimato, per le finiture serve ancora tempo.

La pista ciclabile lunga quattrocento metri, realizzata lungo via Ospiate, accanto alle case di via Rosselli, è ultimata al 97%: mancano solo la segnaletica orizzontale e due cartelli che indichino il passaggio riservato alle biciclette e ai pedoni.