Immobili comunali e spazi da offrire: al via il confronto con le associazioni

È stato pubblicato oggi l’avviso pubblico rivolto ad associazioni ed enti del terzo settore di Legnano per conoscerne le esigenze di spazi per ospitarle negli immobili comunali.

Spazi per associazioni negli immobili comunali

L’avviso costituisce la seconda fase della ricognizione dei bisogni di spazi; l’anno scorso, infatti, era stata effettuata un’indagine conoscitiva dei soggetti che hanno in uso questi beni per verificarne l’interesse a continuarne l’uso e conoscere eventuali necessità. Questa manifestazione di interesse si rivolge, invece, ad associazioni o enti del terzo settore che non sono già assegnatari di spazi in uso non occasionale all’interno di immobili di proprietà comunale.

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 marzo esclusivamente accedendo al portale https://portale.comune.legnano.mi.it/portal/ . Informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri di telefono 0331/471.308 – 325 - 368 - dal lunedì al venerdì – ore 9,00/12,30 e tramite e-mail all’indirizzo serv.patrimonio@legnano.org.