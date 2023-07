Illuminazione pubblica, iniziano i lavori

Millequattrocento lampade da sostituire con luci a LED più altri duecentocinquanta nuovi pali. Oltre ventidue chilometri di nuove linee elettriche interrate. Una riduzione dei consumi elettrici del sessantaquattro percento. Questi sono solo alcuni dei numeri del progetto di rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica di Pregnana, frutto di un contratto di project financing stipulato con Hera Luce un anno fa e che vede ora l’avvio dei lavori.

Hera Luce è la società di illuminazione pubblica del Gruppo Hera S.p.A., con sede a Bologna, ed è uno dei principali operatori del settore. Lo scorso anno ha firmato un contratto di concessione con il Comune di Pregnana che prevede un investimento sull’impianto di 1,7 milioni di euro, finanziato con la riduzione dei consumi elettrici grazie alle lampade a LED, comprensivo di manutenzione e fornitura elettrica per un periodo di 20 anni. La firma del contratto, lo scorso luglio, ha già consentito al Comune di risparmiare decine di migliaia di euro contenendo l’effetto degli aumenti delle bollette degli ultimi 12 mesi. Ora i lavori, la cui durata prevista è di circa 300 giorni, porteranno in sostanza al totale rinnovo dell’impianto di illuminazione pubblica.

“Si tratta di uno dei progetti strategici per questa Amministrazione” dice il Sindaco, Angelo Bosani “il cui risultato, nel giro di un anno, sarà quello di illuminare meglio la città e le strade, rendendole più sicure, oltre a ridurre enormemente i consumi energetici, con un vantaggio per l’ambiente e per le casse del Comune”.

“I lavori dureranno diversi mesi” prosegue l’Assessore all’Ecologia, Roberto Gadda “andando a coprire tutto il paese, intervenendo via per via anche per limitare l’impatto sulla viabilità; il nuovo impianto ridurrà anche i guasti, oggi frequenti, grazie alla sostituzione di cavi, quadri elettrici e corpi illuminanti”.

“Con l’avvio dei lavori ci occuperemo anche di migliorare l’illuminazione di alcuni ambiti di particolare pregio, come le piazze del centro cittadino, per le quali studieremo interventi specifici” conclude l’Assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Mirra, che ha seguito il progetto fin dall’inizio “ma l’effetto forse più evidente si avrà in tutti i quartieri residenziali, anche quelli periferici, dove oggi gli impianti sono spesso vecchi e poco efficienti, mentre a breve cambieranno completamente”.