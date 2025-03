Proseguono a Bareggio gli interventi per la riqualificazione della rete di pubblica illuminazione.

Illuminazione pubblica, il punto del sindaco sui lavori in città

È stato il sindaco Linda Colombo a fornire in settimana un nuovo aggiornamento sui lavori in corso, che al momento procedono con l’installazione di nuovi lampioni nei parchi del Vecchio Ciliegio e Paolo Borsellino, finora al buio. Attivazione a breve invece per il parco della Bareggetta:

«Si tratta di una miglioria che la nostra Amministrazione ha voluto fortemente facendola inserire nel bando».

Nuova illuminazione a led già installata anche in diverse vie del paese, tra cui via Sant’Andrea, via San Domenico, via San Protaso, via Po, via Gioberti, via Mazzini, via Fratelli Cervi, via Ponchielli, via Santa Rita, via San Paolo, via De Amicis, via Grandi, via Pascoli, via Don Sturzo, via Pirandello e via Gobetti. L’operazione fa parte degli interventi di manutenzione straordinaria degli oltre duemila punti luce esistenti.

Parallelamente il Comune sta inoltre intervenendo sui guasti, dando priorità alle strade con i punti luce spenti in via Novara, via Ravelli, via Gallina, via Roma, via Firenze, via Matteotti, via Montegrappa, via Piave, via Rossini, via Monte Rosa e via Santa Teresa. Così ha concluso il primo cittadino: