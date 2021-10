Illuminazione pubblica green: il nuovo progetto a Castano Primo

Ambiente

Il nuovo progetto di illuminazione green parte dalla sostituzione di oltre 2.200 lampioni con impianti a led.

A Castano Primo tutto pronto per la sostituzione di oltre 2.200 lampioni per arrivare a un'illuminazione pubblica green.

Il progetto di illuminazione green a Castano Primo

Siglato il contratto tra Comune di Castano Primo e Hera Luce per la gestione e riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Prevista la sostituzione di oltre 2.200 impianti luminosi obsoleti con nuovi apparecchi a led, che porterà ad un risparmio energetico di oltre il 70% e oltre 370 tonnellate di CO2 evitate all’atmosfera. L’intervento certamente più rilevante sarà la riqualificazione di oltre 2.200 corpi illuminanti esistenti, che saranno ottimizzati con tecnologia led di ultima generazione, opportunamente progettati per soddisfare le diverse esigenze illuminotecniche imposte dalle normative vigenti, cui saranno aggiunti altri nuovi apparecchi per illuminare nuove aree.

Un'applicazione di economia circolare

Ha spiegato il sindaco Giuseppe Pignatiello:

"Le nuove luci non sono però positive solo per l’ambiente, infatti, la diminuzione delle emissioni non preclude l’efficienza luminosa degli impianti, anzi, la migliora nettamente aumentando la qualità della luce. Infatti il led permette un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di confort visivo, incrementando la percezione dei colori: queste caratteristiche contribuiranno a garantire maggior sicurezza e il corretto livello d’illuminamento. Il progetto rappresenta un’applicazione concreta dell’economia circolare e un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi per il 2030 dell’agenda sostenibile delle Nazioni Unite, in piena armonia con le politiche europee del Green Deal".

Un progetto che guarda anche ai pedoni e alla mobilità sostenibile

Oltre alla riqualificazione dell’illuminazione pubblica, all’interno del progetto sono previste anche alcune migliorie per l’intero territorio comunale, che innalzeranno il benessere dei cittadini, la sicurezza e l’efficienza dei servizi comunali.

Ha continuato il primo cittadino:

"Tra le varie migliorie offerte, infatti, sono previsti interventi significativi in piazza Mazzini, la realizzazione di cinque nuovi attraversamenti pedonali in sicurezza, la realizzazione di una stazione di servizio per biciclette per riparazioni e manutenzioni, oltre che di un Hot Spot per la rete Wi-Fi e alcuni collegamenti in fibra ottica tra stabili comunali. Ce l’abbiamo fatta! Non è stato facile ma dopo mille difficoltà anche questa promessa è stata mantenuta. Risparmio energetico, nuovo impianto di illuminazione, tecnologie avanzate, manutenzioni costanti e più sicurezza per i nostri cittadini. Un’importante operazione che renderà ancora più bella la nostra città".