Illuminazione pubblica: al via la sperimentazione

Ha preso il via nei giorni scorsi la sperimentazione di un sistema crepuscolare di telecontrollo dell’illuminazione pubblica in due quadri della città di Rho entrambi situati in zone centrali.

L'assessore Brognoli: "Il nuovo sistema consentirà una regolazione più flessibile e adattiva dell’illuminazione pubblica"

L’iniziativa mira a migliorare la qualità dell’illuminazione, in particolare nei giorni caratterizzati da condizioni meteorologiche avverse, quando la visibilità risulta ridotta.

«L’attivazione del sistema crepuscolare consentirà una regolazione più flessibile e adattiva dell’illuminazione pubblica, migliorando la sicurezza e il comfort visivo per i cittadini – afferma l’assessore Emiliana Brognoli - La sperimentazione sarà monitorata con attenzione per valutare gli effetti concreti di questa soluzione e definire eventuali ulteriori sviluppi».

In preparazione alla sperimentazione, è stata anticipata l’accensione delle luci e posticipato lo spegnimento

Il mese scorso, in preparazione alla sperimentazione, è stata anticipata l’accensione delle luci e posticipato lo spegnimento rispetto agli orari previsti dalla concessione – che si basano sugli orari di alba e tramonto – al fine di valutare l’impatto effettivo delle nuove impostazioni. L’implementazione di questa tecnologia rappresenta un aggiornamento della concessione del servizio di illuminazione pubblica, attiva dal 2015, e si inserisce in un percorso di adeguamento alle più recenti opportunità offerte dall’innovazione tecnologica.