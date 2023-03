Illuminazione pubblica: al via i lavori di efficientamento energetico ad Arese.

Illuminazione pubblica: al via i lavori di efficientamento

Dal 1° aprile inizieranno gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica su tutto il territorio aresino, con la sostituzione con lampade a led di nuova generazione ad alta efficienza di tutte le lampade obsolete.

È stata acquisita dal Comune di Arese la proprietà dell'intero parco dei pali di illuminazione pubblica ed è stata sottoscritta con Enel X una convenzione per la sostituzione delle lampade obsolete con tecnologia led, a basso consumo e alta efficienza.

Sono stati approvati gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento tecnologico dell'intero parco dell'illuminazione pubblica, finalizzati a realizzare un aumento dell'efficienza energetica e del livello tecnologico degli impianti per consentire di conseguire gli obiettivi dell’Amministrazione comunale di risparmio energetico e miglioramento del livello di illuminazione delle nostre strade, piazze e luoghi pubblici.

Tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione di tali interventi saranno compresi nel canone (corrispondente alla spesa storica per la fornitura di energia elettrica e per la manutenzione), che verrà pagato dal Comune al concessionario, al quale spetterà anche la fornitura di energia elettrica. L'intervento prevede la sostituzione ("relamping") con lampade a led ad alta efficienza di tutte le sorgenti luminose ancora non a led di proprietà comunale, con eliminazione di vecchie lampade ormai fuori norma e non efficienti.

Sulla base delle indicazioni contenute nel PTE (Piano Tecnico Economico) il risparmio energetico conseguente agli interventi di riqualificazione energetica proposti è stato stimato in 52,422 KW/h. con un risparmio del 62% rispetto agli attuali consumi.

Il progetto previsto dalla convenzione Consip Servizio Luce 4 consentirà al Comune di attuare inoltre alcuni interventi che renderanno Arese ancor di più una SMART CITY, con l’installazione sugli assi della viabilità principale (oltre a quelle già presenti agli ingressi della città) di telecamere “intelligenti”, programmabili per vari servizi tra i quali la lettura targhe e del contesto, per il monitoraggio degli assi principali di viabilità, per monitorare il flusso veicolare, la velocità dei veicoli e lo stato delle assicurazioni, per servizi di sicurezza per l’utenza debole.