Illuminazione Led: una serata per presentare il progetto

Due incontri a Legnano venerdì 15 e mercoledì 20 luglio per presentare il progetto di illuminazione pubblica che vedrà l'arrivo di 7mila nuovi corpi illuminanti a Led.

La presentazione dell'illuminazione a Led

Con gli incontri in programma alle 21 di venerdì 15 e mercoledì 20 luglio, rispettivamente nelle sedi della Consulta Oltrestazione (via Venezia, 109) e Centro (via Gilardelli, 10), si conclude il ciclo di serate per la presentazione del progetto di illuminazione pubblica da parte di Enel X.

Agli incontri, esattamente come nella serata tenutasi il 27 giugno nella sede della Consulta Oltresempione, saranno presenti tecnici di Enel X che illustreranno gli interventi di riqualificazione totale a LED degli oltre settemila impianti di illuminazione presenti sul territorio comunale, la riqualificazione e la nuova realizzazione dell’illuminazione per, complessivamente, una cinquantina di attraversamenti pedonali e la dotazione di nuovi servizi digitali nella logica della smart city. Dopo l’esposizione dei tecnici sarà dato spazio alle domande del pubblico.

Agli incontri sarà presente l’assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca.