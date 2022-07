Illuminazione, in corso la sostituzione di altri 80 punti luci

Illuminazione a Bareggio, in corso la sostituzione di altri 80 punti luce che fino a oggi non erano funzionanti.

Illuminazione: i lavori a Bareggio

E’ in fase di ultimazione in questi giorni la sostituzione di circa 80 punti luce non funzionanti in tutto il paese. Lo annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Pirota.

"All’inizio dell’anno è stato avviato un consistente intervento di sostituzione. Poi purtroppo i tempi si sono allungati a causa della difficoltà di reperimento dei materiali da parte di Enel, ma ora l'importante è essere riusciti a sbloccare la situazione. Al termine di questa tranche, verrà fatto un nuovo check con Enel per risolvere entro la fine dell'anno le ultime criticità rimaste. Eravamo partiti da una situazione con circa 300 punti luce non funzionanti e ora siamo arrivati a un residuo attorno ai 30/40".

"I nuovi punti luce sono tutti a led"

hacontinuato il sindaco Linda Colombo:

"I nuovi punti luce installati sono tutti a led. E’ dunque iniziato il percorso per una Bareggio sempre più efficiente dal punto di vista energetico. L’illuminazione pubblica diventerà totalmente a led quando avremo il nuovo gestore dell’energia elettrica, a seguito del bando che è pronto per essere messo in gara".