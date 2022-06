Illuminazione a Led: se ne parla con i cittadini

Si terrà allo Spazio Incontro Canazza di via Colombes 69 lunedì 27 giugno alle 21 il primo appuntamento aperto alla cittadinanza sul progetto di illuminazione pubblica che prenderà il via l’1 luglio, con l’inizio della concessione a Enel X, che per 16 anni si occuperà della gestione e della manutenzione degli impianti sul territorio comunale.

La nuova illuminazione a Led

Il progetto prevede l’efficientamento tramite la riqualificazione totale a LED degli oltre settemila impianti di illuminazione presenti sul territorio comunale e l’estensione del servizio di illuminazione pubblica tramite 155 nuovi impianti a LED, oltre, fra le altre cose, all’installazione di sistemi di telecontrollo e alla dotazione di nuovi servizi digitali per realizzare la smart city. Saranno presenti il presidente della Consulta Oltresempione Enzo Tesoro, l’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi e l’assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca. Gabriele Becattini, responsabile Project Planning B2G Enel X Italia, illustrerà tecnicamente il progetto.