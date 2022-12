Il Viva Magenta è il colore pantone 2023

Il Viva Magenta, il 18-1750, è il colore pantone 2023

Gli esperti del Panton Color Institute hanno scelto come colore dell'anno il Viva Magenta perchè "è coraggioso e senza paura, un colore pulsante la cui esuberanza promuove una celebrazione gioiosa e ottimista. Il Viva Magenta accoglie chiunque e tutti con la stessa verve per la vita e spirito ribelle. È un colore audace, pieno di spirito e inclusivo di tutti".

Radicato nel primordiale, Pantone 18-1750 Viva Magenta "riconnette alla materia originaria. Invocando le forze della natura, galvanizza il nostro spirito, aiutandoci a costruire la nostra forza interiore", ha commentato la direttrice del celebre istituto americano Leatrice Eiseman che lo presenta come 'Magentaverse' sottolineando il ponte con il nuovo universo di second life.