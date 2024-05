Il viale di accesso ai licei ha preso il nome di Valter Binaghi

Il viale di accesso ai licei di Parabiago intitolato al compianto professor Valter Binaghi.

Insegnante, musicista e romanziere: a lui è stato intitolato il viale di accesso ai licei Cavalleri e Maggiolini

Il Consiglio metropolitano di Milano aveva approvato all’unanimità lo scorso anno la mozione presentata dal sindaco parabiaghese Raffaele Cucchi per l’intitolazione di uno spazio pubblico al Prof. Valter Binaghi, insegnante, musicista e romanziere, in occasione del decimo anniversario dalla sua prematura scomparsa dopo una lunga malattia (14 luglio 1957 – 12 luglio 2013). Nei giorni scorsi questo intento si è tradotto in realtà. Il viale di accesso ai licei Maggiolini e Cavalleri, di cui è proprietaria proprio la Città Metropolitana, ha infatti ospitato l'inaugurazione della intitolazione in memoria di Binaghi stesso.

I protagonisti dell'intitolazione

Un'occasione che è servita a scoprire la targa che reca la scritta “Viale Prof. V. Binaghi – Insegnante, musicista e romanziere” e che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dei familiari del professore, il presidente del Consiglio comunale Adriana Nebuloni, l'omologo di Busto Garolfo, Francesco Binaghi, il consigliere comunale parabiaghese Giuliano Polito, il dirigente scolastico del liceo Cavalleri Simone Finotti e l'omologa del Maggiolini, Lucia Pacini, il consigliere delegato all’edilizia scolastica della Città metropolitana Roberto Maviglia e il consigliere metropolitano Sara Bettinelli.

La nascita della proposta

L’iter della proposta era nato già nel febbraio 2023 da una condivisione di intenti tra il Presidente del Consiglio Comunale di Busto Garolfo, Binaghi, il Consigliere comunale di Parabiago, Polito, che avevano fatto pervenire la richiesta, insieme ai primi cittadini dei Comuni coinvolti, che si era invece fatti carico di presentare la mozione ai tavoli dell'ex provincia.

Il lascito di Binaghi ai giovani

Il prof. Valter Binaghi ha contribuito alla formazione di intere generazioni di studenti, insegnando per anni Filosofia e Storia presso il Liceo Scientifico Statale “C. Cavalleri” di Parabiago e partecipando alla fondazione dell’Istituto “C. Cattaneo” per il recupero degli

anni scolastici persi e per il supporto alle attività didattiche. Il territorio gli riconosce, quindi, non solo il suo ruolo di insegnante, ma soprattutto il contributo artistico, culturale e professionale che ha saputo dare in qualità sì di insegnante, ma anche di musicista e di romanziere, oltre a ricordare il suo impegno sociale.