Il Vespa Club nel calendario del Giubileo

Si apre con una notizia importante il 2025 per il Vespa Club Rho. L’associazione che quest’anno compirà il decennale dalla riapertura è stata inserita negli eventi del 2025 in occasione del Giubileo.

Diversi gli appuntamenti per festeggiare il decennale dalla riapertura

Diversi, gli appuntamenti che vedranno i soci dell’associazione rhodense in prima linea. Il più importante, senza dubbio quello del 29 e 30 marzo data ufficiale dei festeggiamenti per il decennale. Sabato 29 Marzo dalle 9 alle 18 al parco e museo del volo di Volandia si terrà la prima Prova Campionato Italiano Rievocazioni Storiche e la prima tappa del Campionato Lombardo di regolarità. Chi parteciperà alla manifestazione potrà visitare gratuitamente il museo.

Parata per le vie del centro poi premiazioni sul sagrato del Santuario

E dopo una giornata emozionante a Volandia la serata si concluderà dai Padri Oblati al Santuario per la Cena di Gala. Domenica 30 Evento: Vespa Raduno Internazionale «Decade & Jubilee Celebration» con esposizione dei modelli Vespa dal 1946 al 1976 nel cortile degli Oblati, con concorso di eleganza e premiazioni per i migliori modelli e abbigliamenti coordinati. Poi la parata per le vie del centro con direzione Mind per la foto ricordo sotto l'albero della Vita di Expo 2015. Benedizione delle Vespa alle 12:30 sul piazzale del Santuario inserito tra le chiese Giubilari 2025. Premiazioni e saluti finali alle 16.