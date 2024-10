Il sistema Kinestesia donato dal Rotary alla Rsa Perini

Un dono di grande valore sociale è stato fatto dal Rotary Club Rho alla Fondazione Giuseppe Restelli Onlus che festeggia i cento anni dalla nascita del suo fondatore e che l’anno prossimo raggiungerà i 70 anni di attività.

Un progetto per la neuro-riabilitazione integrata delle capacità cognitive

Nella serata di giovedì scorso il neuropsichiatra Giuseppe Chiarenza del Rotary, in compagnia dell’inventore del sistema il dottor Jorge Bosch-Bayard, cubano di nascita e da oltre trentacinque anni nel campo delle neuroscienze, sono stati accolti nella Rsa per anziani della Fondazione. Dove, nella palestra, è stato utilizzato per la prima volta il sistema nominato Kinestesia, progettato dal neuro-scienziato cubano e perfezionato negli anni in diverse parti del mondo per la neuro-riabilitazione integrata delle capacità cognitive, motorie ed emotive di una persona con fragilità.

Un sistema a video giochi che aiuta l'anziano a sviluppare le funzioni motorie

Il sistema consta di un computer, di uno speciale programma operativo, di una particolare webcam e fa uso di uno schermo a muro. L’anziano con fragilità è sottoposto dal sistema citato a video giochi che lo aiutano a sviluppare le funzioni motorie, con quelle cardiorespiratorie integrate da stimolazioni cognitive e sensoriali. I giochi sono accompagnati da musica permettendo al paziente anche di ballare sviluppando maggiori attività cognitive e motorie. La stimolazione cinestesica è fondamentale negli adulti poiché è una delle funzioni che si deteriora con l’età.

Nella serata di giovedì il progetto Kinestesia è stato illustrato dall’autore Jorge Bosch-Bayard al termine di una speciale cena a Garbagnate Milanese: attorno alla lunga tavolata, oltre ai dirigenti e soci del Rotary Club Rho, sono intervenuti Angelo Garavaglia, dal 2007 presidente della Fondazione Restelli, il suo direttore Giuseppe Enrico Re, la responsabile sanitaria Cecilia Gulisano.

Presentati i dati che dimostrano i progressi motori dei pazienti sottoposti a trenta sedute di Kinestesia

L’inventore ha presentato dati che dimostrano i progressi motori dei pazienti sottoposti ad appena trenta sedute di Kinestesia. Il presidente Garavaglia ha ringraziato l’inventore Jorge Bosch-Bayard e il presidente Roberto Camera del Rotary Club Rho che ha introdotto in Italia questo metodo innovativo. Sarà utilizzato per migliorare l’esistenza degli anziani ospitati nella Fondazione Restelli Onlus. Sono 243 nella RSA e 70 negli alloggi protetti.