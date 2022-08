Il sindaco saluta il dipendente che andrà in pensione

Il Sindaco Luca Del Gobbo ha voluto salutare oggi, nell'ultimo giorno di servizio prima della meritata pensione, Marco Bizzarri, dipendente del Comune di Magenta per molti anni.

"Grazie per la professionalità e il senso di responsabilità, grazie per gli anni trascorsi nel nostro Comune a servizio dei Cittadini - ha detto il sindaco - Il lavoro di un dipendente pubblico è una vera e propria missione a favore della collettività. Una pubblica Amministrazione non è solo burocrazia e atti, ma è fatta di persone il cui contributo professionale e l'esperienza sono fondamentali per la crescita di una Comunità".