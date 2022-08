Il sindaco saluta il comandante dei Carabinieri di Rho

Il Sindaco Andrea Orlandi ha salutato il Tenente Colonnello Massimiliano Pricchiazzi, che lascia Rho dopo tre anni, dove è stato il Comandante del Gruppo Carabinieri di Rho, sorto il 1° febbraio 2020.

Il Gruppo dei Carabinieri di Rho ricopre un territorio che comprende 88 comuni, un gruppo con base a Rho che oltre alla Compagnia dei carabinieri rhodense, guidata dal capitano Giuliano Carulli, comprende quelle di Legnano, Abbiategrasso, Sesto San Giovanni e Corsico.

Prima di arrivare a Rho, il Tenente Colonnello Massimiliano Pricchiazzi, 46 anni, originario di Bari, ha maturato numerose esperienze al comando delle Compagnie di Rivoli, Torino Mirafiori e Napoli Vomero, al nucleo operativo di Milano Duomo e a Roma al Comando Generale.

“A nome della città ringrazio il Comandante Massimiliano Pricchiazzi per il lavoro svolto in questi anni e per la grande collaborazione con il Comune di Rho. La sua figura è sempre stata un punto di riferimento istituzionale importante nella risoluzione delle problematiche sulla sicurezza, per le quali ha operato con alta professionalità e grande dedizione lavorativa. – afferma il sindaco Andrea Orlandi – Gli auguro buon lavoro anche per la sua prossima sede in cui sono sicuro saprà fare molto bene”.