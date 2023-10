Il sindaco: «Pronto un esposto al Prefetto per il caos trasporti»

Un esposto al Prefetto di Milano è pronto a partire da Cassinetta di Lugagnano, nell’abbiatense. Il motivo? Ancora i disservizi denunciati dai pendolari del trasporto pubblico locale. Lo ha annunciato il sindaco

Disagi nei trasporti

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il fatto che la situazione non sia cambiata nella sostanza alla ripresa dell’anno scolastico, momento atteso dalle famiglie e dagli studenti dopo le ultime assunzioni da parte di Stav la scorsa primavera.

L’appello del sindaco

«Alla luce dei disservizi del trasporto pubblico che si stanno ripresentando con la stessa intensità dello scorso anno scolastico, a nome dell'Amministrazione Comunale, sto preparando un esposto al Prefetto di Milano e agli organi competenti per i disservizi e per i disagi patiti dall'utenza di Stav» ha dichiarato il primo cittadino di Cassinetta di Lugagnano Domenico Finiguerra.

Finiguerra, al fine di illustrare al meglio la situazione insostenibile, chiede agli studenti, alle famiglie e ad ogni cittadino interessato, di far pervenire via mail al Comune le informazioni su date, ora e direzione delle corse della linea Z559 saltate, passate senza fermarsi o impossibili da utilizzare causa sovraffollamento.

La scorsa settimana vi avevamo raccontato quanto accade non solo agli studenti e alle loro famiglie di Cassinetta, ma di tutto l’abbiatense che si reca alla stazione di Albairate di primo mattino per prendere i treni per dirigersi verso Milano o verso il vigevanese. Il problema dell’incongruenza degli orari degli autobus con le coincidenze dei treni è il motivo che più preme sulle famiglie, obbligate a portare in macchina i ragazzi in stazione. Ora da Cassinetta si chiede anche se siano già stati inviati nuovi reclami a Stav e si cerca, con un esposto al Prefetto, di affrontare la situazione ora che il clima e l’inizio appena arrivato dell’anno scolastico lasciano ancora qualche tempo per migliorare la situazione del trasporto pubblico locale nell’abbiatense.

L’idea di un comitato

Già a gennaio Domenico Finiguerra aveva convocato privati cittadini e comitati già attivi in tutto l’abbiatense nel suo paese con la prospettiva di costruire un comitato per fare sentire le voci degli utenti che chiedono a gran voce un servizio di autobus efficiente.

A Cassinetta in particolare, poco prima di Natale, anche il consigliere di opposizione Francesco Pambieri aveva presentato una mozione che mirava nella sostanza a questo obiettivo, cioè a fare i conti con il fatto che «centinaia di studenti dei licei e istituti tecnici e professionali del nostro territorio non possono contare sul fatto che il servizio venga effettivamente reso né tanto meno sulla puntualità dei mezzi che dovrebbero portarli a scuola in tempo utile per l'inizio delle lezioni». Una situazione che si ripropone a quasi un anno di distanza.