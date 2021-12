Il sindaco porta a vaccinare i figli e lancia un appello

Il sindaco Sabina Doniselli sceglie di vaccinare i figli e lancia un bellissimo messaggio per la lotta al Covid. Il primo cittadino di Boffalora sopra Ticino ha ripreso sui suoi profili social la foto della vaccinazione contro il Covid-19 dei suoi due bambini insieme al personale sanitario dell’ospedale di Magenta lanciando un appello verso mamme e papà.

"Il vaccino non è una pozione magica, non ci trasforma né ci cambia d'aspetto, però compie un incantesimo più grande: protegge noi, i nostri cari e tutte le persone del mondo da qualcosa di minaccioso e invisibile - così l’incipit del messaggio del sindaco - È un'arma importante, utilizzata solo per scopi difensivi, a fin di bene. Ci permette di andare a scuola, di andare dai nonni, di fare sport, di stare con gli amici in maniera più serena".