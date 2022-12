Il sindaco sfida Alvin a basket per la festa di «Slum Drunk»

Il 17 dicembre al centro sportivo Molinello, al palazzetto del basket, l’associazione Slum Drunk propone un pomeriggio di festa all’insegna dello sport in vista del Natale, con ingresso libero: il sindaco di Rho sfiderà Alvin

Numerose iniziative a partire dalle 16, si comincia con il baskin

A partire dalle 16 si svolgeranno partite di baskin con squadre senior e junior, poi gare di tiro e di abilità per bambini con Slum Drunk e DaMove. Alle 17.30 il torneo «Slum Drunk & Friends». Alle 18.20 DaMove freestyle show, per conquistare il pubblico con simpatiche acrobazie, e brindisi di auguri a ritmo di musica. Non mancheranno cheerleaders, dj set e lotteria, zucchero filato, cioccolata e vin brulè.

Alle 17 sfida a canestro tra il sindaco Orlandi e il popolare conduttore televisivo

Alle 17 il noto conduttore televisivo Alvin, nativo di Rho, e il sindaco Andrea Orlandi si sfideranno in una gara di tiri liberi a canestro. «Al meglio dei cinque tiri da due», come ha evidenziato l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti, facendo stringere la mano ai due sfidanti nel palazzo municipale. A fare da giudice sarà il coniglio Drunky, la mascotte dell’associazione. «Al sindaco piace vincere facile», sorride Alvin, confessando di avere iniziato a giocare soltanto da cinque anni, con gli amici. «Una cosa fra quarantenni, per non perdere la forma – precisa il conduttore, al secolo Alberto Bonato – Come associazione organizziamo eventi sportivi, non partecipiamo a campionati e ci sta particolarmente a cuore il tema dell’inclusione.

Premi e panettoni offerti dai commercianti della città

Verso il Natale ci rivolgiamo ai bambini, che ci danno la carica con la loro vitalità e sono il nostro punto di riferimento. Drunky sarà in mezzo a loro per farli divertire, avremo premi e panettoni offerti dai commercianti di Rho». «Dovrei allenarmi, non tocco il pallone da basket da tempo – confessa il sindaco – Ma sarò felice di partecipare a questa sfida. Alvin e i suoi amici sanno conquistare con la loro simpatia e sarà un pomeriggio di festa all’insegna di sport e inclusione».