Il sindaco di Legnano alla cerimonia di intitolazione del Teatro di Enna

C’era anche il sindaco Lorenzo Radice ieri sera a Enna per l’intitolazione del Teatro a Francesco Paolo Neglia, il musicista e compositore nativo della città siciliana e che trascorse un periodo significativo della sua vita a Legnano, dove fondò il Liceo Musicale "Verdi".

Il sindaco Radice a Enna per l'intitolazione del Teatro a Neglia

Continuano gli scambi culturali fra i due Comuni nel nome di Neglia. La cerimonia di intitolazione ha visto alternarsi sul palco circa 130 musicisti di banda, orchestre, scuole e conservatori musicali, la proiezione di un video mapping del teatro con foto di Neglia e della sua famiglia e la distribuzione dell’annullo filatelico realizzato per l’occasione con cui è stato omaggiato il sindaco legnanese. Presenti all’intitolazione il direttore artistico del festival “Neglia”, Corrado Ratto, e il pronipote del compositore Maurizio Neglia Agrò. Radice è stato invitato alla cerimonia dall’omologo ennese Maurizio Dipietro sulla scia degli scambi culturali fra le due città cominciati l’anno scorso, nel nome della musica e della figura di Neglia.

Lo scorso anno fu presente l'assessore Bragato

Nel 2023 era stato l’assessore alla Cultura Guido Bragato a recarsi a Enna con Laura Fusaro, autrice del libro su Neglia “Maestro sul podio e nella vita”, in occasione del 35° Concorso internazionale per pianisti e cantanti lirici intitolato a Neglia. Quest’anno, a maggio, è stato l’assessore ennese Giancarlo Vasco a essere ospitato a Legnano in occasione del Palio delle contrade. Il prossimo appuntamento, inserito nel programma del Centenario di Legnano Città, sarà l’esibizione al Teatro Tirinnanzi dei vincitori del concorso Neglia 2024.

Uno scambio culturale che continua a crescere

Un'amicizia culturale tra città che sta crescendo e che, in occasione del centenario di Legnano città, vivrà altri momenti di scambio culturale dopo il Concorso Internazionale per Pianisti e Cantanti Lirici - Francesco Paolo Neglia