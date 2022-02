Il sindaco di Bareggio diventa vicepresidente Parco agricolo Sud

Linda Colombo, sindaco di Bareggio, è stata nominata ieri, 21 febbraio 2022, vicepresidente del Parco agricolo Sud Milano.

Il primo cittadino si è detta molto soddisfatta di questa nomina ringraziando il direttivo per la fiducia a lei accordata.

"Nella giornata di ieri sono stata nominata Vicepresidente del Parco Agricolo Sud Milano - ha fatto sapere Colombo - Ringrazio il presidente Daniele Del Ben che ha proposto la mia candidatura e il Consiglio direttivo per la fiducia. Assieme a loro proseguirò il lavoro a tutela dell’ambiente e della vocazione agricola del nostro territorio. Sono soddisfatta per il conferimento di questa carica perché si tratta di un riconoscimento per il lavoro svolto negli due ultimi anni in cui ho fatto parte del direttivo, in particolare nel portare avanti le istanze di alcuni cittadini e nel fare valutazioni tecniche e puntuali delle pratiche sottoposte al Consiglio del Parco".