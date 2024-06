Il sindaco consegna la Cittadinanza Italiana a 15 cittadini

Una cerimonia molto particolare questa mattina in Comune a Cerro Maggiore, dove il sindaco Nuccia Berra ha voluto istituire una giornata dedicata per conferire la Cittadinanza Italiana a 15 persone.

Il primo cittadino ha quindi accolto all'interno del Comune i cittadini stranieri ed ha lasciato loro una copia della Costituzione Italiana.

Un momento molto sentito dal sindaco che ha voluto sottolineare con queste parole la cerimonia:

"Oggi, per la prima volta, ho voluto istituire una giornata per conferire la Cittadinanza italiana a tanti ragazzi e ragazze, uomini e donne, che hanno fatto un vero ed importante percorso, all'interno della nostra Comunità. L'integrazione parte da qui, da gesti importanti e concreti, piccoli o grandi che siano, fondamentali da fare!", ha spiegato.

Il primo cittadino ha poi proseguito spiegando che vorrebbe che venisse trasmesso il senso di italianità anche ai giovani italiani:

"A loro ho consegnato una Costituzione commentata, perché la nostra Carta è basata e costruita su principi di Libertà (e in momenti come questi, dove le guerre, l'odio e la sofferenza sono le immagini che vediamo di più in TV, non possiamo dimenticarcelo). Ottenere la cittadinanza italiana deve essere un gesto consapevole di inclusione ma anche di responsabilità verso una nazione che ha storia, tradizioni, usi e costumi, regole da rispettare! Per questo mi piacerebbe che anche ai nostri giovani venisse loro trasmesso il senso di italianità! Oggi questi numerosi concittadini entrano nella famiglia Italiana che cresce ancora di più!", ha concluso Berra.