La potenza del web si sa, fa valicare anche i confini territoriali. Lo sa bene il sindaco di Corbetta Marco Ballarini che ormai da qualche mese sta spopolando su TikTok.

Il sindaco Ballarini protagonista dello sfottò social del Monza sul Milan

Dopo aver ottenuto il titolo di "Sindaco più seguito d'Italia" con più di 80mila followers, il primo cittadino è diventato ieri sera anche il protagonista di un video dell'Ac Monza, fresco di vittoria contro il Milan per 4-2.

Il team social dei brianzoli ha infatti preso uno spezzone di un video del sindaco Ballarini per uno sfottò verso i rossoneri. Nel video, oltre al risultato della gara, si vede il primo cittadino che dice: "È andata male eh? Purtroppo prima o poi succede a tutti".

La citazione del film

Una citazione tratta dal film "Notte prima degli esami" dove il compianto Giorgio Faletti, che nella pellicola interpreta il professor Antonio Martinelli, si rivolge al protagonista del film Nicolas Vaporidis nei panni dell'alunno Luca Molinari dopo una cocente delusione amorosa.

Il video irriverente di sicuro avrà fatto piacere anche allo stesso Ballarini, non solo per essere stato ripreso da una squadra di Serie A, ma soprattutto per la fede calcistica del sindaco corbettese. Ballarini è infatti un grande tifoso interista ed il successo del Monza ieri contro il Milan permette così ai nerazzurri di fortificare ulteriormente il loro primato in classifica dando un ulteriore e netta sterzata alla fuga solitaria verso lo scudetto.

Qui il video: