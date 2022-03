Corbetta

La visita per annunciare che l'imprenditore devolverà il 10% del ricavato dalla vendita dei cesti pasquali via web e dallo spaccio aziendale

Continuano a Corbetta e in tutto il magentino le iniziative per aiutare l'Ucraina. Mercoledì il sindaco Marco Ballarini insieme all’imprenditore Gianni Bennati sono stati ricevuti a Milano dal console ucraino Andrii Kartysh per discutere di una nuova iniziativa a sostegno del popolo ucraino.

Il sindaco Ballarini e l'imprenditore Bennati incontrano il console ucraino

La Bennati, famosissima azienda del territorio leader nella produzione di cesti per le festività con sede a Cassinetta di Lugagnano, ha voluto fare la sua parte spiegando che donerà il 10% del ricavato dalla vendita dei cesti di Pasqua che verranno acquistai via web oppure allo spaccio aziendale. La volontà è stata annunciata proprio nel corso dell’incontro al consolato, come spiegato dal sindaco Ballarini.

"Si tratta di un grandissimo gesto di solidarietà da parte di un gigante del nostro territorio - spiega il primo cittadino - La notizia è stata annunciata proprio l’altro giorno nel corso dell’incontro al Consolato a Milano".

Il primo cittadino ha poi proseguito spiegando che il ricavato della vendita finirà su un conto creato dal Ministero della Salute ucraino in collaborazione insieme alla Croce Rossa Italiana che verranno poi utilizzati dal Governo gialloblù per aiutare le persone in difficoltà. Un incontro molto proficuo ed emozionante, come spiegato dallo stesso sindaco Ballarini che raggiante ha sottolineato: