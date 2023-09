Il sindaco a Lampedusa con gli studenti del Dell'Acqua e del Bernocchi

Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice a Lampedusa con gli studenti degli istituti Dell’Acqua e Bernocchi.

A Lampedusa per partecipare all'evento "A Europe of rights"

Da domani, domenica 1 ottobre, Radice sarà sull'isola con gli studenti degli istituti superiori cittadini Dell’Acqua e Bernocchi per partecipare alle celebrazioni di "A Europe of rights", la decima Giornata della Memoria e dell'Accoglienza a ricordo del naufragio in cui, il 3 ottobre 2013, persero la vita 368 persone al largo dell’isola. Il Comune di Legnano dà così seguito alla sua partecipazione alle iniziative del Comitato 3 ottobre, con cui, lo scorso aprile, era stato organizzato un incontro con gli studenti degli istituti superiori al Teatro Tirinnanzi e che aveva visto la presenza del fondatore e presidente del Comitato stesso, Tareke Brhane.

Radice presenterà il modello legnanese di accoglienza diffusa

Nell'ambito del ricchissimo programma di iniziative di "A Europe of rights", il primo cittadino legnanese prenderà parte, lunedì 2 ottobre, con gli omologhi di Pesaro, Lampedusa e Linosa, Bologna, Agrigento e con altri amministratori locali, alla tavola rotonda "Dall’accoglienza all’inclusione: le sfide per gli enti locali". Nel suo intervento il sindaco parlerà del modello legnanese di accoglienza diffusa dei migranti sul territorio; una modalità - definita dal prefetto di Milano Renato Saccone "equilibrata e curata" - confermata due giorni fa dalla firma dell’appendice all’accordo per la prima accoglienza dei profughi con la Prefettura che è il primo e, al momento, l’unico siglato nell’ambito della Città metropolitana di Milano.

Nella prima mattina di martedì 3 ottobre il sindaco parteciperà alla marcia e al momento di raccoglimento presso la Porta d’Europa, dove, fra gli altri, saranno presenti le persone sopravvissute ai naufragi e la vicepresidente del Senato Maria Domenica Castellone. La cerimonia si concluderà con la deposizione di una corona di fiori in mare.

Municipio arancione e "Io capitano" per i ragazzi delle superiori

Anche a Legnano non mancheranno iniziative per la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza. L’Amministrazione comunale ha deciso infatti di aderire alla campagna di sensibilizzazione "Basta morti in mare" illuminando nella notte tra il 2 e il 3 ottobre Palazzo Malinverni d’arancione (il colore dei fumogeni utilizzati per aiutare gli elicotteri di soccorso a individuare le barche in difficoltà). Nelle mattinate del 3 e del 4 ottobre, inoltre, diverse classi degli istituti superiori Dell’Acqua e Bernocchi assisteranno alla proiezione in Sala Ratti di "Io capitano", la pellicola diretta da Matteo Garrone, in concorso al Festival di Venezia, che tratta della migrazione di due giovani senegalesi dal loro Paese d’origine all’Europa. L’Amministrazione comunale ha sostenuto l’iniziativa con un contributo all’acquisto dei biglietti. Ad accogliere gli studenti, in Sala Ratti, sarà presente l’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei con alcuni componenti della consulta dei Nuovi cittadini.