Il Servizio civile in aiuto dei malati di Distrofia muscolare

Giovani

Otto i ragazzi e le ragazze che potranno partecipare al Servizio presso la Uildm di Legnano

La Uildm sezione di Legnano “Luciano Milani”, sta cercando 8 ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni da inserire nel progetto di Servizio Civile.

Una grande opportunità per i giovani

Sono otto i posti disponibili per i giovani che vogliono intraprendere questa nuova esperienza personale con la garanzia di avere una gratificazione a livello umano oltre che economica.

"Perché scegliere di fare il Servizio Civile? - ha chiesto il presidente di Uildm Luciano Lo Bianco - Questa è una bella domanda.Ognuno di noi può avere motivazioni diverse. Per provare nuove esperienze, per capire cosa fare in futuro, per non restare a casa a poltrire o per un ritorno economico. Certamente sono tutte ottime motivazioni. Quello che possiamo dirvi è che fare il Servizio Civile è una esperienza unica, indimenticabile e irripetibile".

Le ore da impiegare e quanto si guadagna

Il Servizio avrà la durata di 12 mesi e di 25 ore settimanali. La paga sarà di 444,30 euro mensili con 20 giorni di permesso retribuito. Si seguiranno oltre 100 ore di percorsi di cittadinanza attiva e di Operatività sociale. Ci saranno poi 22 ore di orientamento lavorativo, oltre ad avere crediti formativi per l'Università e punteggi in caso di concorsi pubblici.

Se interessati si può contattare via social o via email all'indirizzo : uildm.legnano@gmail.com o chiamando il

seguente numero: 373.7346462. In caso di difficoltà nella presentazione della domanda, ci si potrà recare presso la sede in via Colli di San Erasmo 29 a Legnano dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 17.