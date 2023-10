L’annuale appuntamento con i Dirigenti Scolastici e i Docenti responsabili dell’Orientamento degli Istituti coinvolti nello storico progetto Operazione Carriere del Rotary club di Legnano e Castellanza, si è svolto nella serata del 12 ottobre presso Villa Jucker a Legnano.

Il Rotary club incontra docenti e referenti scolastici

Anche questa sera, il Castellanza è stato onorato dalla grande partecipazione di Dirigenti Scolastici dei maggiori istituti superiori coinvolti nel Progetto Operazione Carriere, ancora una volta desiderosi di investire energie e risorse in questa iniziativa ormai giunta alla sua prossima 45esima edizione.

La serata si è aperta con il consueto rintocco di campana del Presidente Nicola Zeni ed il discorso del Sindaco Lorenzo Radice intervenuto per dare ancor maggiore rilevanza e spessore a quello che, storicamente e territorialmente, è riconosciuto e si è consolidato quale prezioso strumento di orientamento per i giovani studenti iscritti al penultimo e ultimo anno delle scuole superiori. Nel suo intervento, il Sindaco ha ricordato di essere stato “uno dei ragazzi che ha beneficiato delle edizioni di Operazione Carriere”, ribadendo la centralità dell’orientamento nella vita professionale dei giovani e riconoscendo al nostro service di avere sempre offerto il valore aggiunto “dell’incontro”. Proprio dall’incontro scaturisce il confronto e la possibilità approfondimento al fine di capire se la strada ipotizzata è realmente quella auspicabile.

Il progetto verrà sperimentato anche nel monzese

La grande novità dell’edizione 2024 è data dal recente accordo tra il “Castellanza” e il Rotary Club Monza Nord Lissone che sperimenterà l’efficacia del progetto anche sul territorio monzese.

La conviviale di Giovedì 12/10, oltre alla nutrita presenza in sala, è stata caratterizzata dal collegamento diretto con l’assemblea del Club di Monza per condividere e confrontarsi in linea diretta in merito all’iniziativa che, come ben sappiamo è coordinata dal nostro socio Luca Roveda che, insieme ad Ornella Ferrario, ha illustrato storia, evoluzione e prospettive del progetto.

Nata come iniziativa “in presenza”, la svolta è stata imposta dalla pandemia che ha costretto a riadattare le modalità consolidate negli anni per adeguarsi ad una condizione nuova per la quale, però, la distanza imposta, non si è rivelata necessariamente un limite ma, al contrario, un’occasione per creare quelle che sono state definite “aule virtuali” sulla piattaforma Zoom.

Tantissimi i ragazzi che hanno partecipato

Oltre 2500 i ragazzi che, nell’ultima edizione, hanno partecipato agli incontri virtuali. La modalità adottata ha consentito di ascoltare le testimonianze di alcuni giovani che hanno scelto di fare esperienze lavorative in ambiti particolari ed oltre confine. Di spicco, ci ricorda Ferrario, l’attività dell’ingegnere aerospaziale in collegamento da Abu Dhabi oppure il collegamento avvenuto con un 32enne vice capo missione all’ambasciata italiana in Myanmar e altri che, affiancati alle presentazioni delle più tradizionali professioni, hanno contribuito a tracciare uno scenario decisamente attuale e simbolo della rapida trasformazione che caratterizza il nostro tempo e stimola anche Operazione Carriere ad adattarsi e aggiornarsi.

Proprio per questo, infatti, Luca Roveda , Ornella Ferrario, Francesco Eucherio del RC Parchi, i ragazzi del Rotaract e Roberto Ricco lavorano tutto l’anno per perfezionare e al meglio calare nella realtà il progetto che, come detto anche in sala, si avvale del fondamentale contributo dei docenti senza i quali i ragazzi difficilmente si avvicinerebbero e comprenderebbero la valenza di questa proposta.

La prossima edizione il 6 e 7 marzo

La prossima edizione di Operazione Carriere prevista per il 6 e 7 marzo 2024 conoscerà una modalità mista che manterrà sì la nota formula “aula virtuale” ma in alcuni istituti superiori sarà anche fisicamente presente il relatore professionista in contatto sulla piattaforma zoom con i giovani interessati ad approfondire le caratteristiche di quella specifica professione.

Gli interventi sia da Monza che in sala da parte di soci e docenti hanno reso ancor più articolata e arricchente la serata conclusasi con le foto di rito e il personale ringraziamento del Presidente Nicola sia ai referenti del Progetto Operazione Carriere che verso i docenti per il loro prezioso operato nel formare le nuove generazioni.