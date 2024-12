Il Rotary club Garbagnate ha festeggiato 35 anni

Martedì 17 dicembre durante la Conviviale Natalizia il Rotary Club Garbagnate Groane ha festeggiato il suo trentacinquesimo compleanno.

Il Rotary sin dal 1989, anno della sua nascita, incoraggia e promuove l’ideale di servizio come base per realizzare progetti sostenibili e iniziative benefiche per migliorare il mondo in cui viviamo.

I soci del Rotary operano condividendo la responsabilità di passare all’azione per risolvere i problemi più pressanti del mondo. I 46.000 Club del Rotary nel mondo sono impegnati a: Promuovere la pace, Combattere le malattie, Proteggere madri e bambini, Sostenere l’istruzione, Sviluppare le economie locali, Tutelare l'ambiente.

Da trentacinque anni, il Rotary Club Garbagnate Groane collabora con gli altri Club in questa attività ed opera, sul territorio per realizzare progetti finalizzati al sostegno delle Associazioni, dell’Ambiente, del malessere sociale, dell’istruzione e in generale, della Comunità locale.

La consegna del riconoscimento

Alla cerimonia hanno partecipato i soci, molti ex presidenti del Club, le autorità locali, i rappresentanti del Rotaract Visconteo e tanti amici del Club. Nella serata si è svolta la consegna delle Paul Harris Fellow.

Il riconoscimento, nato nel 1957,viene assegnato dai Club Rotary e mira ad onorare Rotariani o personalità esterne, che contribuiscono in modo significativo alle iniziative umanitarie, sociali e culturali e a chi si è distinto per particolari meriti Molte altre persone famose sono state nominate come Amici di Paul Harris, incluso il Presidente americano Jimmy Carter, il Presidente russo Boris Yeltsin, l'astronauta americano James Lovell, il segretario generale dell'ONU Javier Perez, Madre Teresa di Calcutta.

Il Rotary Club Garbagnate Groane ha riconosciuto per la collaborazione con il Club e l’impegno per la comunità, la Paul Harris Fellow a: professore Vitaliano Altomari, presidente dell’Ecomuseo delle Groane don Davide Perego, direttore cel Centro Salesiani don Bosco di Arese Maria Teresa Regazzoni, docente della scuola Karol Wojtyla Carlo Massimiliano Parri, presidente del Rotary Club Garbagnate Groane.