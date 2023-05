Il re delle Alpi è il veterinario Re Calegari

Nella vita di tutti i giorni è un veterinario di Arluno, ma sotto il camice bianco è Massimo Re Calegari, classe 1962, il "re delle Alpi" che ha scalato tutte le vette sopra i 4 mila metri della catena alpina.

Massimo è la dimostrazione che non è mai troppo tardi per mettersi alla prova.

ha spiegato Calegari, il quale ha confessato di aver scoperto la passione e il suo talento innati per l’alpinismo quasi per caso.

Calegari ha raccontato il momento più emozionante della sua avventura da alpinista.

"Durante una salita di allenamento mi sono trovato davanti al panorama delle ventina di vette già scalate. Paesaggi del genere riempiono cuore e cervello. In vetta non ci sono emozioni particolari, ci si ferma, si mangia qualcosa, si guarda attorno e ci si prepara per la via del ritorno. Il "bello" dell'alpinismo risiede nella preparazione (dallo studio delle relazioni precedenti al sopralluogo di qualche giorno prima su vette vicine per valutare/osservare l'itinerario), nella condivisione, nell'incanto di muoversi spesso soli in luoghi irraggiungibili dalla maggior parte dell'umanità, nel godere dei colori dell'alba e del tramonto, di dormire sotto miliardi di stelle, nell'ascoltare il vento, le bufere, il suono dei ramponi sul ghiaccio, la felicità di arrivare dopo un giorno o dopo tre giorni all'auto. La vetta è solo un luogo di passaggio, ma senza la vetta non ci sarebbe tutto questo".