Il rapporto tra tamponi e positivi al Covid al 2,3%

Diminuiscono i ricoverati in Terapia intensiva per Covid, ma il rapporto tra positivi e tamponi è ancora superiore al 2 per cento. E si registrano ancora vittime

I dati del 16 agosto della pandemia da Covid in Lombardia

Nella giornata di lunedì 16 agosto sono stati effettuati 5.960 tamponi che portano il totale a 13.032.787 e sono stati registrati 138 nuovi positivi, per una percentuale pari al 2,3%. Se il numero di ricoverati non in Terapia intensiva sale di 3 unità in Lombardia (siamo a 311), diminuisce di 2 quello dei presenti in Terapia intensiva (ora 40). Anche oggi, purtroppo, si registrano vittime: sono state tre e il totale è così salito a 33.860

I nuovi casi per provincia

Milano: 43 di cui 12 a Milano città

Bergamo: 4

Brescia: 2

Como: 3

Cremona: 1

Lecco: 8

Lodi: 1

Mantova: 10

Monza e Brianza: 9

Pavia: 6

Sondrio: 0

Varese: 38