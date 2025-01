Appuntamento il 26 gennaio 2025 in biblioteca a Gaggiano per celebrare il Giorno della memoria ricordando la figura di Mario Ciceri.

Il Rachinaldo di Gaggiano commemora il "Giorno della memoria"

Il Rachinaldo, circolo gaggianese per la ricerca sulla storia locale, ha raccolto l’invito dell’Amministrazione comunale a partecipare all’iniziativa promossa in occasione della Giornata della Memoria per ricordare un concittadino, Mario Ciceri, prigioniero in Germania, fucilato da un reparto tedesco il 23 aprile 1945 con altri IMI (Internati Militari Italiani) durante gli ultimi giorni del conflitto.