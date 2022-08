Il progetto per il Laghetto Meriggia

Il Comune invita le imprese a manifestare il proprio interesse per i lavori stimati in circa 840mila euro di per la riqualificazione paesaggistica e funzionale del Laghetto Meriggia.

Settimo Milanese

Il Comune di Settimo Milanese intende procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata e ha diramato l’avviso finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici con l’unico scopo di individuarne cinque da invitare alla successiva procedura negoziata.

L’intervento nell’area di Seguro consiste nella riqualificazione paesaggistica e funzionale delle aree limitrofe alla cava cessata di via Meriggia.

In sintesi, i lavori prevedono la rimozione di macerie e detriti da riutilizzare nell’ambito del cantiere per la realizzazione di un terrapieno e, localmente, consolidamento, risagomatura e copertura delle sponde del lago con ghiaia lavata. La realizzazione di una nuova pista ciclabile, marciapiede e parcheggio con pavimentazioni in materiali diversi, calcestre, asfalto colato e autobloccanti. La fornitura di arredo urbano e attrezzatura e realizzazione di area gioco con teleferica, gioco multiplo. Interventi selettivi sulla vegetazione esistente, realizzazione di terrapieno e nuove piantagioni. Predisposizione di cavidotti per la realizzazione di impianto di illuminazione, predisposizione di rete idrica e fognatura, realizzazione impianto di irrigazione.

Nuovo parco recintato

Il progetto abbraccia unitariamente l’area e prevede che venga recintata in modo da regolamentarne gli accessi. L’attuale ciclabile diventerà il principale percorso di connessione nord-sud con l’abitato, mentre un nuovo marciapiedi ciclopedonale lungo via IV Novembre e nuovi tratti di collegamento serviranno a garantire la continuità dei percorsi ciclabili all’esterno della recinzione. Il bordo stradale di via IV Novembre sarà attrezzato con nuova illuminazione a doppia lampada e con un parcheggio a pettine continuo. Nell’area il progetto prevede anche la zona destinata ad accogliere i principali spazi sosta, pic nic e tempo libero e un chiosco, mentre il grande prato esistente a ovest ospiterà giochi per bambini e il futuro skate park.

Il bordo del lago è destinato a una riqualificazione paesaggistica e naturalistica, con la messa a dimora di nuova vegetazione e l’accurata conservazione della vegetazione esistente, mentre il nuovo percorso ad anello intorno al lago (al momento incompleto nella porzione sud/sud-ovest), l’illuminazione, le attrezzature e gli arredi, scelti secondo tipologie a basso impatto, garantiranno la fruizione in sicurezza dell’area.

A nord, un terrapieno ricoperto di vegetazione e articolato in una sequenza di rilevati, riqualificherà il fondale dell’area verso via Galvani. Tutta la vegetazione di nuovo impianto sarà coperta da irrigazione automatica a goccia con pescaggio dal lago e verrà irrigato a pioggia il prato dell’area bonificata, per garantirne la qualità.

Un nuovo passo avanti dunque verso la riqualificazione dell’ex cava, che promette di fornire a Settimo una nuova area verde e naturale attrezzata per accogliere giovani e sportivi.