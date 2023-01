Il progetto Foreste contro i cambiamenti climatici

Abbiategrasso pensa all’ambiente è annuncia il progetto Foreste: ovvero interventi di forestazione sul territorio, che si realizzano in diversi step, in relazione alle dimensioni delle piantumazioni.

Presentato il progetto Foreste

Alla presentazione del progetto c’erano Valter Bertani, assessore con delega alla Tutela del paesaggio e dell’Ambiente, e Matilde Fazio, funzionario responsabile del servizio Ecologia e Ambiente del Comune di Abbiategrasso.

Come ha spiegato Bertani l’idee si svilupperà in diverse fasi temporali e in base alle dimensioni delle aree create dovrebbero essere identificate 4 o 5 zone dove effettuare le piantumazioni.

Le parole dell'assessore

Ha precisato Bertani:

"Il cambiamento climatico è un problema , non possiamo far finta di niente. L’Amministrazione ha deciso di intraprendere un percorso per contrastare questo fenomeno e creare nuove aree boschive in città. Abbiamo sottoscritto una convenzione con il Parco del Ticino per creare vari boschi. Per una questione di tempo, la prima messa a terra delle piante avverrà a febbraio. L'unica area al momento definita è tra le due rotonde (a destra uscendo da Abbiategrasso) che vanno alla Cascinazza e a Robecco ed un pezzo di viale Giotto. Totale superficie da piantumare: circa 9mila metri quadrati. Le altre aree, già individuate, verranno condivise con la cittadinanza. Inoltre verranno coinvolte le scuole, dove faremo degli incontri di sensibilizzazione al cambiamento climatico. La cura del territorio, la tutela dell’ambiente sono una delle priorità di questa Amministrazione. Non solo parole ma anche fatti. Un’operazione ambientale importante, praticamente a costo zero, il Comune metterà solo le aree, poi sarà Parco del Ticino l’autore e il finanziatore del progetto e Arsaf a gestirne la crescita e la manutenzione per un periodo determinato".

La convenzione tra Comune e Parco del Ticino

In buona sostanza, il Parco del Ticino ed il Comune di Abbiategrasso hanno siglato una convenzione in base alla quale il Parco realizzerà nuovi boschi in aree di proprietà del Comune per contribuire alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Gli interventi di rimboschimento, progettati da Ersaf, saranno realizzati già a partire dai prossimi mesi.

I vari progetti saranno presentati alla cittadinanza abbiatense giovedì 26 gennaio 2023 alle 20.30 nella sala consiliare del Castello Visconteo.