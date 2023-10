Il primo treno a idrogeno d'Italia viaggerà in Lombardia

Si chiama Coradia Stream ad idrogeno, il primo treno a zero emissioni che viaggerà in Italia. Progettato per la linea non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo, gestita da Ferrovienord e Trenord, in sostituzione degli attuali treni diesel il convoglio è stato presentato all'ora di pranzo di oggi allo scalo ferroviario di Trenord di Rho-Milano Fiorenza.

Presentato a Rho il primo treno alimentato a idrogeno

Una tappa cruciale nell'evoluzione verso un nuovo paradigma di trasporto ferroviario sostenibile e un passo avanti verso la decarbonizzazione del nostro Paese.

"Nel 2019 abbiamo lanciato questo progetto che sarà l'inizio della trasformazione del trasporto in Italia - ha detto Michele Viale amministratore delegato di Alstom - Un treno che sostituirà i treni diesel che non necessita di linee particolari. Un treno che sostituirà il trasporto in Italia".

Le dichiarazioni dei presenti

Presenti alla cerimonia il ministro Matteo Salvini il sottosegretario Alessandro Morelli e gli assessori regionali Claudia Terzi, Guidesi e Lucente.

"Oggi è un giorno di festa. Questo treno è il tipico esempio di come si è fatto squadra un ringraziamento va a tutti quei tecnici e a tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione - ha detto il presidente di Trenord Fulvio Caradonna - partiremo in una zona montana dove sostituiremo i treni a gasolio dando delle risposte ecologiche".

Soddisfatta anche l'assessore Terzi:

"Oggi è una giornata importante per la Regione. Abbiamo visto nascere questo progetto e la scelta di regione di benedire l'idrogeno di Ferrovie Nord è stata una scelta coraggiosa e anche un pochino folle. Abbiamo colto questa opportunità e tutti insieme abbiamo deciso di vivere questa esperienza che oggi ci rende orgogliosi perché presentiamo un treno che siamo convinti cambierà il sistema ferroviario non solo della Lombardia ma a livello nazionale".

Soddisfatto anche il ministro Matteo Salvini:

"Consapevolezza che la Lombardia è la locomotiva di tutto. Avete fatto un grandissimo lavoro e non perché qualcuno ve l'ha imposto e senza nessuna direttiva. Questo è un green che porta lavoro. Un lavoro fatto grazie a un grande materiale umano che deve fare riflettere. Se mi consentite una battuta è l'unica volta che Bergamo e Brescia si sono messe d'accordo e questo grazie a Trenord".

Tra la fine del 2024 e inizio del 2025 viaggeranno 14 treni.