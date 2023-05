Il primo passo di Sedriano verso la comunità energetica

Sedriano ha fatto il primo passo verso la comunità energetica per l’ambiente, il risparmio energetico e l’autonomia energetica.

La manifestazione d'interesse

In particolare, dopo l’approvazione nell’ultimo Consiglio comunale di fine aprile, il Comune, insieme ad altri nove del territorio, per il tramite dell’azienda pubblica Asm, ha avanzato a Regione Lombardia la manifestazione di interesse, finalizzata ad ottenere fondi per costituire la comunità ed incrementare gli impianti di produzione di energia rinnovabile.

Cos'è la comunità energetica

Ha spiegato il sindaco Marco Re:

"Consideriamo che per gli edifici dotati di fotovoltaico solo il 30% dell'energia prodotta viene utilizzata per l'edificio stesso. Con la creazione della comunità energetica si mettono insieme i produttori di energia rinnovabile con i consumatori di energia, con vantaggi reciproci: per i produttori il vantaggio consiste nell'avere un ritorno economico vendendo all'interno della comunità energetica l'energia prodotta in eccesso; per i consumatori il vantaggio consiste nell'acquisire energia (per giunta prodotta da fonti rinnovabili) ad un prezzo inferiore rispetto ai costi di mercato".

Gli obiettivi

Ha continuato: